Мишустин: Такие встречи, как форум «ЭНЕРГОПРОМ», важны в условиях санкций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к участникам Татарстанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ», который стартовал 2 апреля и продлится по 4 апреля на «Казань ЭКСПО».

«Это площадка, на которой представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. И сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, такие встречи приобретают еще большее значение», – считает Мишустин.

Топливно-энергетический комплекс – это одна из ключевых составляющих экономики России, от которой в том числе зависит развитие производства.

Мишустин обозначил задачи, которые стоят перед отраслью: обеспечение энергобезопасности страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала.

«Уверен, что форум даст возможность обсудить перспективные направления развития топливно-энергетического комплекса, найти ответы на актуальные вызовы, позволит укрепить партнерские связи, заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве», – заключил он.

Отметим, что форум «ЭНЕРГОПРОМ» (до этого года – «ТЭФ») пройдет с участием главы Минэнерго России Сергея Цивилева.