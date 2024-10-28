Мишустин: Строительство дорог продолжится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Работа по строительству дорог, которая сейчас ведется в рамках профильного национального проекта «Безопасные качественные дороги», будет продолжена в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Об этом напомнил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Его (дорожного комплекса — прим. Т-и) главные задачи — повышать связанность регионов, обеспечивать своевременную доставку грузов, а также более быстрое и безопасное передвижение людей между населёнными пунктами. Для этого по всей стране строим и приводим в надлежащее состояние дороги с сопутствующей инфраструктурой», — констатировал руководитель Правительства России.

Мишустин также вспомнил о Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», благодаря которой школьники и их родители получают полезные знания о правильном поведении на дорогах. «Будь то пешеход, велосипедист, автомобилист либо пассажир», — уточнил он, подчеркнув, что каждый год в олимпиаде принимают участие миллионы детей и взрослых.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заметил, что онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая является частью нацпроекта, позволяет школьникам закреплять правила поведения на дорогах.

По словам чиновника, задания на наглядных примерах объясняют правила поведения на улице и в общественном транспорте, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и самоката. Игровой формат способствует прочному усвоению информации.

«Онлайн-состязание проводилось пятый год подряд. С 24 сентября по 27 октября в нем приняли участие почти 5,5 млн школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Всего же за пять лет уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 20,8 млн участников», — добавил Хуснуллин.

Отдельно вице-премьер перечислил регионы, где набольшее количество учащихся приняло участие в олимпиаде. Это Ивановская, Тамбовская, Белгородская и Тульская области, а также Республика Мордовия.

«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным и олимпиада приобретает особую актуальность», — заключил Марат Хуснуллин.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.