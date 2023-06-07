Мишустин: Страны «пятерки» связывают традиции многолетней дружбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников Евразийского межправительственного совета, который проходит с 7 по 9 июня в Сочи. Здесь собрались представители членов ЕАЭС — России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана.

Мишустин подчеркнул, что страны «пятерки» связывают традиции многолетней дружбы. «Мы уважаем интересы друг друга, вместе работаем по самым различным направлениям, решаем значимые для наших граждан вопросы, чтобы евразийское пространство было комфортным местом для жизни и ведения бизнеса», — сказал глава Правительства РФ.

Обращаясь к участникам встречи, Мишустин отметил, что своей главной целью Россия сейчас считает обеспечение поступательного развития союза — по всем направлениям и с учетом интересов каждой из стран. И прежде всего — для адаптации к современным вызовам.

Мишустин также сообщил, что Президент России Владимир Путин определил приоритеты председательства РФ в обращении к лидерам государств «пятерки» (в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза — прим. Т-и). В числе этих приоритетов — развитие технологического потенциала и самодостаточность в этой области, укрепление продовольственной безопасности, формирование транспортной инфраструктуры, которая отвечает сегодняшним экономическим реалиям.

«В текущих условиях особенно важно сделать все наши действия слаженными. Оперативность принятия решений и их скорейшая реализация крайне необходимы. Именно этого ждут граждане, представители бизнес-кругов и заинтересованные в сотрудничестве наши международные партнеры, которых немало», — резюмировал Мишустин и пожелал всем собравшимся продуктивной работы.

Заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ проходят с 7 по 9 июня в Сочи. Мероприятие организовано в парке науки и искусств «Сириус». Здесь собрались главы правительств государств — членов ЕАЭС: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, а также руководители государств-наблюдателей — Узбекистана и Кубы.