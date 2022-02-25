Мишустин: Страны ЕАЭС продолжат укреплять сотрудничество, несмотря на внешнее давление

Проходящее в Нур-Султане заседание Евразийского межправсовета говорит о том, что страны ЕАЭС продолжают укреплять сотрудничество, несмотря на давление извне. Об этом на мероприятии заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодняшняя встреча — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить», — цитирует его ТАСС.

Российский премьер подчеркнул, что объединение продолжает двигаться вперед и наращивать основные социально-экономические показатели. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уже дал ей свою оценку, обозначил задачи, которые стоят перед нашей страной», — заметил он.

Также Мишустин выразил благодарность Казахстану за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия. Он подчеркнул, что Россия надеется на дальнейшее активное и конструктивное взаимодействие с казахстанскими партнерами.

Планируется, что страны Евразийского экономического союза продолжат работу над развитием общего рынка, который обеспечит свободу движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, заключил Мишустин.