Мишустин: Спрос на российские технологии за прошлый год увеличился более чем в десять раз

Спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в десять раз. А объем реализации собственных решений и услуг в стране прибавил почти в четверть и превысил 2 трлн рублей. Об этом заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week 2023.

«Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию — это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов», — сказал Премьер-министр РФ.

В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тыс. продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных. В России аккредитовано около 22 тыс. таких компаний. В стране трудятся свыше 820 тыс. программистов, что на 15% больше, чем годом ранее, констатировал Мишустин.

По его словам, в России запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков. В эти структуры вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и почти 700 профильных экспертов.

«Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов. И активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на наших предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно 200 проектов», — отметил глава Правительства.

Мишустин поблагодарил предпринимателей, которые инвестируют собственные средства в отечественные IТ-решения, подчеркнув, что они таким образом формируют задел для дальнейшего роста этой сферы.

Премьер-министр напомнил слова Президента России Владимира Путина, который заявлял, что цифровая трансформация должна охватывать каждую отрасль, предприятия, социальную сферу, систему государственного или муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

«Для выполнения такой задачи, конечно, надо внедрять самые современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные, серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнику, современные энергетику и транспорт. И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи», — добавил он.

Для этого, по словам Мишустина, в России есть все необходимое — хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы. «Нужно только активнее их использовать», — убежден он.

Правительство России принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения запущен целый ряд различных инструментов, среди них — налоговые преференции для IT-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, рассказал Премьер-министр.

«Кроме того, подготовлен законопроект, который позволит разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной Думой», — заметил он.

Говоря о форуме Kazan Digital Week, глава Правительства назвал его одной из эффективных площадок для обмена опытом и достижениями научных и деловых кругов. «Все вместе вы предлагаете идеи по повышению технологического уровня отечественной экономики», — уточнил он.

Кроме того, по его мнению, форум стал дополнительным каналом, который позволяет получать обратную связь от делового сообщества, учитывать его мнение при выработке важнейших государственных решений.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — говорил относительно имеющихся перспектив глава государства.