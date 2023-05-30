Мишустин сообщил о выдачи паспортов РФ 1,5 млн жителей новых регионов

С октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей присоединенных к РФ после плебисцитов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства в своем Telegram-канале.

«И важно, чтобы все их (присоединенных регионов — прим. Т-и) жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах и поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования и профессиональной деятельности», — сказал Премьер на заседании стратегической сессии по интеграции новых регионов.

Председатель Правительства РФ призвал на всех уровнях власти обеспечить слаженную командную работу по этому направлению. Мишустин также заметил, что во всех четырех новых регионах необходимо сформировать надежную систему социальной защиты граждан в соответствии с российскими стандартами.

«Темпы неплохие, но сбавлять их нельзя. Впереди еще много работы. Это касается и социальной сферы. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, самые острые жизненные вопросы должны решаться в оперативном порядке», — напомнил глава кабинета.