Руc Тат
16+
Экономика 25 февраля 2026 12:29

Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10% за три года

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Экономика России сохраняет положительную динамику, несмотря на внешнее давление. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе Правительства в Госдуме, передает «ТАСС».

Премьер-министр подчеркнул, что за трехлетний период суммарный рост экономики превысил 10%, что сопоставимо с общемировыми показателями.

«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», – отметил Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, таких результатов удалось достичь благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, обозначенных Президентом, и оперативному запуску новых национальных проектов, нацеленных на технологическое лидерство. При этом премьер признал, что текущие задачи стали сложнее: они требуют долгосрочных инвестиций, расширения инфраструктуры и укрепления собственных компетенций.

Михаил Мишустин также указал на совершенствование системы госуправления. Современные механизмы позволяют властям быстрее находить слабые места в экономике и своевременно вносить корректировки в государственную политику.

#Михаил Мишустин #ВВП России
