КНР и Россия подготовили соглашение о создании лунной станции

Россия и Китай подготовили к подписанию межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это — значительный шаг для наших стран», — сказал глава Кабмина на 27-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

Напомним, в 2021 году Россия и Китай в марте подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Этот комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности и на орбите Луны предназначен для многопрофильных и многоцелевых исследований. Например, для изучения возможности использования Луны, наблюдения за спутником Земли, проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне и многого другого.