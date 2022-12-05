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Политика
5 декабря 2022  16:14

КНР и Россия подготовили соглашение о создании лунной станции

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Россия и Китай подготовили к подписанию межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это — значительный шаг для наших стран», — сказал глава Кабмина на 27-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

Напомним, в 2021 году Россия и Китай в марте подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Этот комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности и на орбите Луны предназначен для многопрофильных и многоцелевых исследований. Например, для изучения возможности использования Луны, наблюдения за спутником Земли, проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне и многого другого.

#КНР #Михаил Мишустин #политика
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