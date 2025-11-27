news_header_top
Общество 27 ноября 2025 16:04

Мишустин сообщил, что добровольцам СВО засчитают службу в пенсию за выслугу лет

Добровольческая служба в зоне специальной военной операции будет учитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании с членами правительства, его слова приводит «ТАСС».

Он напомнил, что период участия граждан в добровольческих формированиях уже включается в страховой стаж при оформлении страховой пенсии по старости. Теперь же, по его словам, время такой службы планируется учитывать и при назначении выплат за выслугу лет.

