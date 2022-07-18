Мишустин сообщил, чем займется Мантуров на посту вице-премьера

Заняв новую должность вице-премьера в Правительстве РФ Денис Мантуров будет курировать вопросы промышленности, а также развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Об этом сообщил глава Правительства Михаил Мишустин.

О полномочиях нового заместителя Мишустин рассказал в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, в котором Мантуров впервые принял участие в новой должности. Он напомнил, что указ о назначении в минувшую пятницу подписал Президент России Владимир Путин.

Все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов, отметил Мишустин, и обратившись в Мантурову добавил: «За вами будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ».

Глава Правительства призвал Мантурова сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в УрФО субъектов и контролировать использование поступающих в эти регионы бюджетных ассигнований.

Напомним, на прошлой неделе Путин подписал указ об увеличении количества вице-премьеров до 11 человек.