Мишустин: Слаженная работа органов власти позволила смягчить влияние санкций на экономику

Федеральные органы власти и правительство регионов предпринимают слаженные последовательные меры по улучшению экономической ситуации, что позволяет экономике адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы. Последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», – сказал он на заседании с членами правительства.

Он отметил, что на данном этапе «можно сказать, что экономика справляется с санкционным давлением». По словам главы Кабмина, в значительной степени этому способствуют решения, принятые для достижения национальных целей развития до 2030 года, которые определил Президент России Владимир Путин.

Мишустин подчеркнул, что глобальная цель Правительства – обеспечить экономический суверенитет страны.