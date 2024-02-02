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Мишустин сказал, что отечественные нейросети и западные ChatGPT имеют равные возможности
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных нейросетей и западной ChatGPT – равные возможности. Слова политика прозвучали, когда он осматривал выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024 в Алма-Ате, пишет ТАСС.
Мишустину рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях. Подойдя к стенду компании ERG, политик спросил, на каком инструменте работает нейронная сетка. Ему ответили, что тут используют комбинаторику нескольких систем. Премьер-министр сразу поинтересовался, пробовали ли здесь применить GigaChat от Сбера, уточнив, что две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны.
«Продукт Сбера и продукт "Яндекса" посмотрите», – рекомендовал Мишустин.
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