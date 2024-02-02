Мишустин сказал, что отечественные нейросети и западные ChatGPT имеют равные возможности

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что у отечественных нейросетей и западной ChatGPT – равные возможности. Слова политика прозвучали, когда он осматривал выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024 в Алма-Ате, пишет ТАСС.

Мишустину рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях. Подойдя к стенду компании ERG, политик спросил, на каком инструменте работает нейронная сетка. Ему ответили, что тут используют комбинаторику нескольких систем. Премьер-министр сразу поинтересовался, пробовали ли здесь применить GigaChat от Сбера, уточнив, что две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны.

«Продукт Сбера и продукт "Яндекса" посмотрите», – рекомендовал Мишустин.