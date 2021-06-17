Мишустин считает, что цены на продукты должны быть доступными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на правительственном заседании заявил, что цены для внутренних потребителей должны стать доступными. Он считает продовольственную безопасность главной целью для развития агропромышленного комплекса России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустрин отметил, что цель создания конкурентоспособного и технологичного агрокомплекса была поставлена лично Президентом РФ Владимиром Путином, и речь идет, прежде всего, о том, чтобы обеспечить широкий выбор отечественных продуктов высшего качества по доступным ценам.

Правительство РФ рассматривает доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия.

Премьер-министр России обратил внимание на то, что на сегодняшний день Россия в состоянии обеспечить себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, а производство молочной продукции стремительно растет.