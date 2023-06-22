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Мишустин с Миннихановым осмотрели салон нового самолета Ту-214
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в сопровождении Раиса РТ Рустама Минниханова во время визита в Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова осмотрел салон самолета Ту-214. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале Кабмина.
Мишустин осмотрел салон, а также побывал в кабине пилота, где пообщался с работниками предприятия. Они рассказали об оснащении самолета и работе над кабиной, где могут работать 2 пилота и бортинженер.
«Ту-214 – это надежная машина, так говорят все летчики. Здесь есть что модернизировать, но надежность и российские разработки, которые с самого начала были, очень важны», – отметил Премьер-министр.
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