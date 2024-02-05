Мишустин: Россия в числе лидеров по внедрению базовых государственных электронных систем

Россия входит в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Алма-Ате (Казахстан).

Правительство РФ продолжает проводить системную работу в сфере цифровизации госуправления, сообщил глава Правительства страны. «Развивается облачная государственная экосистема. Она, как и международные аналоги, предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем», – сказал Мишустин.

Он уточнил, что при создании сервисов ведомств применяются типовые решения, что позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора. Кроме того, идет переход на крупные платформы на основе государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета. «Есть продукты, повышающие прозрачность администрирования и регулирования», – доложил Премьер.

Мишустин также рассказал о расширении функционала портала госуслуг. «Сейчас его используют более 100 миллионов человек, за год оказывается около 300 миллионов услуг», – рассказал он.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем – так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Ежегодный международный цифровой форум Digital Almaty проводится с 2018 года и является крупным мероприятием на пространстве СНГ в сфере инновационных технологий с участием представителей бизнеса, IT-сообщества, государственных органов, СМИ и международных экспертов.