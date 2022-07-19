Мишустин: Россия смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

В России смогли смягчить влияние санкций на транспортную отрасль в целом. Об этом на стратегической сессии в Москве сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мероприятии также принял участие Премьер Татарстана Алексей Песошин, передает пресс-служба татарстанского Правительства.

Мишустин заметил, что усиление внешних ограничений коснулось работы гражданской авиации, морских, автомобильных и ж/д перевозок. В рамках плана первоочередных действий предусмотрена помощь в размере 511,5 млрд рублей. Все эти меры принесли результат. Так, по итогам первых пяти месяцев 2022 года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2%.

«Сохранен воздушный флот, а это более 1,2 тыс. самолетов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж. В планах нашего авиапрома — строительство свыше 1 тыс. новых машин разных типов до 2030 года», — заявил Премьер страны.

Мишустин отметил важность развития собственного производства в транспортной сфере и подчеркнул, что нужно продолжить активную работу в рамках Транспортной стратегии.

Санкционное давление на страну было усилено после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, сегодня Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по строительству и ЖКХ, в котором также принял участие Премьер-министр Татарстана.