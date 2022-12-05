Мишустин заверил, что Россия выполнит все обязательства по газовым контрактам с Китаем

Москва готова обеспечить выполнение всех обязательств по контрактам перед Пекином в сфере энергетики. Также планируется работа над новыми масштабными инициативами, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием», — сказал глава Кабмина на 27-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Он отметил, что инвестиционное сотрудничество также имеет хорошую динамику. По словам Мишустина, в «портфеле» межправительственной российско-китайской комиссии находится 79 перспективных проектов, общая сумма инвестиций в которые превышает 160 млрд долларов.

«Прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства», – рассказал Председатель российского Правительства.

Мишустин подчеркнул, что Россия и Китай заинтересованы в процветании друг друга и вместе готовятся противостоять нарастающему внешнему давлению.