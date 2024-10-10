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Мишустин: Россия должна в 1,5 раза нарастить экспорт сельхозпродукции к 2030 году
К 2030 году экспорт российской сельхозпродукции должен в 1,5 раза превысить показатели 2021 года. Кроме того, на четверть должно увеличиться производство этой категории товаров, рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
«К 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом. А экспорт — увеличиться в 1,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Премьер напомнил, что эта задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию и нашла отражение в новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Реализация нового нацпроекта начнется в следующем году.
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