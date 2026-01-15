news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 января 2026 18:38

Мишустин: Регионы смогут использовать свои средства для строительства федеральных дорог

Читайте нас в
Телеграм
Мишустин: Регионы смогут использовать свои средства для строительства федеральных дорог
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство России подготовило законопроект, позволяющий регионам использовать собственные средства для строительства и содержания федеральных дорог – вместе с финансированием из федерального бюджета и вложениями частных инвесторов.

Об этом на сегодняшнем заседании Правительства рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

По словам Премьера, новый механизм уже предполагается использовать в нескольких проектах (хотя сама новелла еще не принята). Это строительство южного обхода Тюмени и развязки трассы М12 «Восток» с Малым кольцом в Подмосковье, уточнил он.

«Рассчитываем, что благодаря такому решению значительно укрепится транспортная связанность нашей страны. И люди для поездок смогут выбирать более удобные маршруты», – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр России также добавил, что за последние пять лет по всей стране построено и отремонтировано 140 тыс. километров федеральных, региональных и местных трасс.

Соответствующая работа продолжается в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (комиссию Государственного совета РФ по этому нацпроекту возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов).

#строительство дорог #национальные проекты #Михаил Мишустин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

15 января 2026
Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

15 января 2026