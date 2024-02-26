Мишустин: Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Правительство РФ выделит регионам 12 млрд рублей. Деньги пойдут на обновление коммунальной инфраструктуры, сказал российский вице-премьер Михаил Мишустин.

Средства предназначены в том числе для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений, чтобы снижалась их аварийность, а жители получали качественные услуги", - сказал политик.

Он подчеркнул, что уровень чистоты воды и тепла в доме очень влияют на комфорт жизни людей.

Мишустин добавил, что за время реализации «инфраструктурного меню» в регионах каждый год чинят и запускают в работу не только объекты ЖКХ, но и детсады со школами, ремонтируют дороги и обновляют общественный транспорт.