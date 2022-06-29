Мишустин разрешил корректировать параметры госконтрактов на ремонт дорог из-за санкций

В России разрешили корректировать основные параметры госконтрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения в связи с санкционными ограничениями. Постановление подписал Премьер Михаил Мишустин.

«Правительство приняло меры для снижения риска срыва реализации государственных контрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения», — говорится в сообщении Кабмина.

Новация позволит изменять цены действующих контрактов, заключенные до 1 июля 2022 года. Такая мера позволит избежать переноса сроков ввода дорог в эксплуатацию.

Кроме того, до конца 2022 года исполнители госконтрактов смогут превышать установленные нормативы финансирования на капремонт, ремонт и содержание автодорог. Допустимый процент отклонений рассчитывается по специальной методике, утвержденной постановлением.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.