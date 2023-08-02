Мишустин рассказал выпускнику казанского лицея о трех судьбоносных книгах

Выпускник казанского лицея №131 Никита Перов принял участие во встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад. Он поинтересовался у главы Правительства, какие книги произвели на него наибольшее впечатление во времена студенчества. Видео общения опубликовала пресс-служба Кабмина.

«Какие книги во время вашей учебы в вузе оказали на вас самое сильное влияние и сыграли важную роль в вашем профессиональном становлении?» – спросил Перов.

«Очень хороший вопрос, — ответил премьер — Я назову тебе три книги. Первая — Перельмана, „Занимательная математика“, которая привела меня в математику <...> Я ее в пятом, шестом классе начал читать... Она просто рождает интерес к математике как к очень увлекательному путешествию, но не в мир сухих цифр, а в мир интересных задач».

Второй книгой Мишустин выделил «Альберт Эйнштейн: Творец и бунтарь» Хофмана Банеша. В этой книге рассказывается об ученом, его работе и жизненном пути. «На меня очень большое впечатление произвело то, как Альберт Эйнштейн открыл теорию относительности через систему координат, где он вводил еще одну ось времени», – отметил Мишустин.

Третьей книгой он назвал сборник задач по математике Марка Сканави, подчеркнув, что для него это была настольная книга, так как он по ней занимался и в школе и на первом курсе института.

Ребятам Мишустин посоветовал прочитать все названные книги. «Я всем вам пожелаю, чтобы вы больше читали и находили для себя много нового, шли дальше по стезе развития себя как ученого, как студента – неважно. Вы еще совсем молодые», – добавил глава правительства.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщил, что Никита Перов взял золотую медаль на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе. Причем он выбрал для дальнейшего обучения КФУ, отметив, что в Казани созданы хорошие условия для подготовки химиков.