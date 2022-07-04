Мишустин рассказал о спаде в отдельных отраслях экономики

В России наблюдается спад в отдельных отраслях экономики, однако это не критически низкие показатели, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, у российской экономики есть хорошие заделы, которые позволили промышленности избежать прогнозируемых «драматических сценариев».

«Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», – сказал он на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

При этом на экономику РФ оказывается сильное санкционное давление, справиться с котором помогают государства-парнеры, считает премьер-министр.

«У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», – цитирует его РИА Новости.

Сегодня, по словам Мишустина, российская экономика остается «в зеленой зоне», в январе-мае рост ВВП составил около 0,5%.