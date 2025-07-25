Мишустин рассказал о роли БПЛА и спутников в лесовосстановлении

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что передовые технологии – в частности, беспилотные летательные аппараты и спутниковые снимки – значительно упрощают процессы восстановления лесных массивов. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании международной экологической конференции, передает РИА Новости.

Мишустин отметил, что в России уже несколько лет подряд восстанавливается больше лесов, чем вырубается или гибнет.

«Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса», – подчеркнул премьер.

Он также добавил, что Россия готова делиться такими наработками с зарубежными партнерами.