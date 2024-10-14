Мишустин рассказал о разработке нового нацпроекта по внешней торговле

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правительство России занимается разработкой нового национального проекта, призванного поддержать сферу внешней торговли. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России», сообщает РИА Новости.

Председатель Правительства напомнил, что в этом году завершается действие национального проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого с 2019 года. «Сегодня идет работа над документом, который охватит следующий этап», — пояснил он.

По словам главы кабинета, сейчас инструменты поддержки позволяют предоставлять бизнесу решения на протяжении всего жизненного цикла проекта — от выбора экспортных ниш и деловых контактов до масштабирования поставок и выстраивания сбытовой и сервисной сети за рубежом.

«Во взаимодействии с нашими деловыми партнерами работаем над увеличением товарооборота, соглашениями о свободной торговле, упрощением процедур подтверждения соответствия», — подчеркнул Мишустин.

По мнению Премьера, внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы. Во многом это связано с трансформацией экспорта, расширением сотрудничества с партнерами из дружественных государств, причем Правительство активно содействует расширению подобных контактов, добавил он.

«Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть — до 86% от общего объема отечественного экспорта по данным за семь месяцев текущего года», — обратил внимание Премьер-министр.

Ключевыми направлениями глава Правительства России назвал Китай, Индию и Египет. Хорошими темпами восстанавливается и торговля с Вьетнамом.

При этом поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны выросли почти на 11%. Речь идет о товарах машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, в агропромышленном секторе — о продукции зерновой и масложировой отраслей.

В ближайшие шесть лет необходимо нарастить подобный экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом, а по АПК — в полтора раза по отношению к 2021 году, резюмировал Михаил Мишустин.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются начиная с 2019 года, их инициировал Президент РФ Владимир Путин. С 2025 года будут запущены обновленные нацпроекты.