Мишустин рассказал о работе правительства РФ по предыдущему посланию Путина

Правительство России планировало достичь значительных результатов по задачам, которые были озвучены на предыдущем послании президента Федеральному собранию, в максимально короткие сроки. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, из-за чего властям пришлось работать в непростых условиях. Об этом на ежегодном отчете о деятельности правительства за 2020 год заявил глава кабмина Михаил Мишустин.



«Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки. Но нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции», — сказал Мишустин.



Председатель правительства России также отметил, что в своем послании парламенту в январе прошлого года президент РФ Владимир Путин определил приоритеты работы. В первую очередь государство должно заняться вопросами заботы о семьях и детях, развитии экономики и создания возможностей для бизнеса. Помимо этого необходимо уделить особое внимание поддержке регионов как обязательному условию развития страны, напомнил премьер.