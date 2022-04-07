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Ру Тат
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Экономика
7 апреля 2022  14:22

Мишустин рассказал о пяти основных приоритетах работы Правительства в условиях санкций

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Государственную Думу за поддержку плана Правительства РФ по противодействию западному давлению и санкциям и представил пять основных направлений для работы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Правительство разработало план первоочередных действий. Это результат совместных усилий Правительства, парламента, регионов. Мы учитываем и обратную связь от бизнеса, общественных организаций, деловых объединений, наших граждан. Считаю важным, что Государственная Дума поддержала такой формат», — сказал Премьер во время отчета в нижней палате Федерального Собрания. 

Он отметил, что за последние две-три недели Правительство определило пять основных целей на краткосрочную перспективу. 

«Первое — это обеспечить бесперебойную деятельность предприятий. Второе — расширить свободу нашего предпринимательства внутри страны. Третий приоритет — поддержать тех, кто особенно уязвим. Четвертый — обеспечить насыщенность нашего рынка товарами. И пятый — оказать необходимые секторальные меры поддержки», — перечислил Мишустин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. 

#Михаил Мишустин #санкции Запада #господдержка
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