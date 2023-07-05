Мишустин рассказал, как рассчитывается показатель по нацпроектам

Фото: пресс-служба Кремля.

Средний уровень достижения показателей по национальным проектам составил 98,95%. О том, как происходит оценка, рассказал на встрече с Президентом Владимиром Путиным Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Причём, Владимир Владимирович, очень важно, как оценивать, потому что проценты — это, конечно, хорошо, но методика оценки построена по трем направлениям», — приводит слова Премьера пресс-служба Кремля.

При оценке, во-первых, учитываются непосредственно все мероприятия, которые на стратегических сессиях были прописаны как способ достижения целей национальных проектов, во-вторых, финансы (насколько эффективно и правильно они были потрачены), в-третьих, это обратная связь.

«По этим параметрам — для примера — можно сказать о средних и малых предприятиях. Например, количество вновь созданных субъектов малых и средних предприятий по плановому значению было 1062, а фактическое значение за первое полугодие 2023 года 1453 — это уже гораздо больше», — доложил Мишустин.