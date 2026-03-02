Мишустин рассказал, что социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля, повышение затронет более 4 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что с 1 января уже были увеличены страховые пенсии, а теперь с начала апреля планируется индексация социальных выплат.

По его словам, прибавку получат свыше 4 млн человек, в том числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Мишустин добавил, что вместе с этим вырастут выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.