Мишустин рассказал, что к 2030 году в РФ планируется построить более 660 млн кв. м жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную мерам по повышению доступности жилья. Об этом сообщили в Телеграм-канале Правительства РФ.

В настоящее время в стране действует несколько льготных ипотечных программ, которые позволяют приобрести или построить индивидуальное жилье. Наибольшей популярностью пользуется семейная ипотека, которая с начала текущего года распространяется также на вторичный рынок жилья в регионах с низкими темпами строительства.

Дополнительно продолжают действовать программы для жителей Дальнего Востока, Арктики, новых регионов, а также сельская ипотека.

Для стимулирования спроса на жилье правительство реализовало ряд решений. В частности, были отменены дополнительные комиссии банков при оформлении льготной ипотеки, расширены лимиты по ряду программ, а также совместно с Банком России подготовлена инициатива временного субсидирования процентных ставок по кредитам на проектное финансирование новостроек.

Мишустин отметил, что строительный сектор имеет особое значение для экономики, так как обеспечивает не только жильем, но и рабочими местами. Он подчеркнул, что главной задачей остается выполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни», предусматривающего к 2030 году ввод более 660 млн кв. м жилья и расселение не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда.

Кроме того, по поручению Президента реализуется комплекс мер, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства, предоставление земельных участков и создание необходимой инфраструктуры.

Видео: Телеграм-канал Правительства РФ