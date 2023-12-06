Мишустин рассказал про героя своего времени и перечислил современных героев России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал современных героев страны, а также героя своего времени. Его ответ одному из российских школьников был опубликован в телеграм-канале Правительства РФ.

«Если говорить о времени в целом, то для меня одним из таких очень важных людей моей эпохи был Сергей Королев. Почему? Всем известно, что он – «отец российской космонавтики», ученый и инженер с большой буквы. Изобретать этот человек стал еще в школе, а потом и всю свою жизнь связал с изобретениями», - рассказал глава правительства РФ.

Политик подчеркнул, что Королева запомнили, как создателя первого в мире искусственного спутника земли, и именно благодаря нему состоялся первый полет человека в космос – Юрия Гагарина.

По словам современников, Королев никогда не сдавался и всегда вдохновлял других людей на свершения, но при этом у него самого была «тяжелая» судьба.

«Его ведь не признали сразу. Представляете, какого это: стоять на Красной площади, когда весь мир ликует от достижений, во главе которых ты стоишь, но при этом быть никем не узнанным?», - рассказал Мишустин.

Говоря о героях сегодняшнего дня, Мишустин назвал всех участников спецоперации и Президента РФ Владимира Путина.

«Героев очень много. Нужно только немного оглянуться», - завершил Мишустин.