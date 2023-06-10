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Мишустин расширил перечень жизненно необходимых лекарств
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для 4 медикаментов», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Правительства.
Так, для препарата глекапревир+пибрентасвир (применяется как противовирусная терапия детей с хроническим гепатитом С) добавлены гранулы, покрытые оболочкой.
Также добавлены новые лекарственные формы для:
- сапроптерина (назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией) — таблетки диспергируемые;
- обезболивающего «Просидол» — подъязычные таблетки;
- иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Всего в перечень входит более 800 медикаментов, цены на них регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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