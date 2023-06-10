Мишустин расширил перечень жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для 4 медикаментов», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Правительства.

Так, для препарата глекапревир+пибрентасвир (применяется как противовирусная терапия детей с хроническим гепатитом С) добавлены гранулы, покрытые оболочкой.

Также добавлены новые лекарственные формы для:

сапроптерина (назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией) — таблетки диспергируемые;

обезболивающего «Просидол» — подъязычные таблетки;

иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Всего в перечень входит более 800 медикаментов, цены на них регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.