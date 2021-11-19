Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами своего Правительства. В том числе дополнительными полномочиями наделены Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.

«Решение принято для оптимизации работы над поручениями Президента и достижения результатов национальных проектов и национальных целей развития», — отмечается в сообщении пресс-службы кабинета.

В частности, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов теперь будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. План действий в условиях низкоуглеродного развития Правительство должно разработать к 15 декабря этого года.

На вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко возложена обязанность курировать административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием и автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. Также он будет отвечать за координацию работы Аналитического центра при Правительстве.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко станет куратором АНО «Национальные приоритеты», образовательного фонда «Талант и успех» и Координационного центра правительства. Он также наделен полномочиями по обеспечению взаимодействия с органами власти федеральной территории «Сириус».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.