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Ру Тат
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Наука и образование
3 февраля 2023  14:09

Мишустин распорядился создать в Уфе военный учебный центр

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На базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) откроют военный учебный центр, передает «Башинформ» со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, которое оказалось в распоряжении редакции.

В документе отмечается, что финансировать создание учебного центра по военной подготовке в вузе будут из федерального бюджета. Предполагается, что центр заменит военную кафедру, которая работала в авиационном университете. Военную подготовку в ней смогут проходить все студенты.

Курировать работу будет Минобрануки России.

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