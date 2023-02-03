Мишустин распорядился создать в Уфе военный учебный центр

На базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) откроют военный учебный центр, передает «Башинформ» со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, которое оказалось в распоряжении редакции.

В документе отмечается, что финансировать создание учебного центра по военной подготовке в вузе будут из федерального бюджета. Предполагается, что центр заменит военную кафедру, которая работала в авиационном университете. Военную подготовку в ней смогут проходить все студенты.

Курировать работу будет Минобрануки России.