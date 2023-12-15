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Мишустин: Путин дал Кабмину конкретные поручения в социальной и сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин поставил конкретные задачи перед Правительством. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании Кабмина.
«Глава государства дал конкретные поручения, которые должны быть нами выполнены. Подробно обсуждали эти темы на встрече с Владимиром Владимировичем после того, как завершилась прямая линия», — отметил глава Кабмина.
В первую очередь задачи, которые были поставлены Президентом, коснулись сферы здравоохранения. Необходимо продолжить модернизацию первичного звена, особенно в сельской местности, привести в соответствие с современными стандартами женские консультации, поликлиники и больницы для создания комфортных условий для женщин, планирующих беременность, а также в самое ближайшее время решить вопрос с поставкой трехкомпонентной вакцины от кори, паротита и краснухи.
«Серьезный вопрос в медицине — кадры, — продолжил Мишустин. — Глава государства поддержал инициативу мелитопольского главрача областного онкодиспансера распространить льготную ипотеку под 2% в этих российских субъектах не только на новостройки, но и на вторичный рынок, как это было сделано на Дальнем Востоке. Также он предложил повысить подъемные для участников программы „Земский доктор“ в новых регионах: для врачей — до 2 млн рублей, для фельдшеров — до 1 млн рублей».
Еще одним направлением, на котором акцентировал внимание Владимир Путин, стала социальная сфера.
«Президент обратил особое внимание на социальную сферу, подчеркнув необходимость сохранения инструментов поддержки для семей с детьми. Важно предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на создание спортивной инфраструктуры в регионах, в муниципалитетах», — сказал глава Кабмина.
Правительству нужно будет проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые участвуют в СВО, включая добровольцев из ДНР и ЛНР, контрактников и мобилизованных. Будет уделено внимание инициативам регионов о поддержке инвалидов и пенсионеров, в том числе по переселению этих граждан, живущих в условиях Крайнего Севера, в Республике Коми, продлится программа льготных тарифов и развития маршрутной авиасети на Дальнем Востоке.
Регионы, граничащие с Украиной, получат поддержку, направленную на восстановление их экономики. Также будет продолжена газификация домохозяйств и развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение 6 лет обеспечить авиапарк российскими воздушными судами, включая дальнемагистральные самолеты.
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