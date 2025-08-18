Мишустин провел совещание по подготовке образовательной инфраструктуры к учебному году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил вопросы развития образовательной инфраструктуры и подготовки к новому учебному году. Об этом сообщили в Телеграм-канале Правительства РФ.

Мишустин отметил, что по всей стране ведется работа по созданию современных и комфортных условий в школах, колледжах и вузах. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводится капитальный ремонт существующих школ, возводятся новые образовательные учреждения, а также уделяется внимание развитию воспитательного и образовательного пространства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что подготовка системы образования к учебному году проходит по графику и завершится к 29 августа. Уже введено в эксплуатацию более 1,7 тыс. детских садов, к осени будут открыты 43 новые школы на 40 тыс. мест. К 2030 году планируется построить не менее 100 детсадов и 150 школ.

По поручению Президента реализуется программа капитального ремонта детсадов и школ: к 1 сентября будут обновлены 837 детсадов и 491 школа. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» ведется масштабная модернизация колледжей, до конца года отремонтируют 77 объектов, а в 2026 году – около 200. В текущем году запущены 13 новых образовательных кластеров по 6 направлениям, к следующему году планируется открыть еще 95.

Инфраструктура вузов также развивается: строятся современные кампусы общей площадью более 3 млн кв. м, что создаст более 76 тыс. мест для проживания студентов и преподавателей. Уже капитально отремонтировано более 3 тыс. вузовских и научных объектов, включая 1 тыс. общежитий, что улучшает условия проживания для 420 тыс. студентов.

Кроме того, Правительство разработало проект стратегии развития образования до 2036 года, направленный на повышение качества обучения и подготовки инженерных кадров. Документ прошел обсуждение с экспертами, законодателями, учеными и педагогами.

Важным этапом станет Всероссийский педагогический съезд, запланированный на 19 августа. Мишустин поручил Дмитрию Чернышенко держать под контролем подготовку к началу учебного года.