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Мишустин проведет совещание по вопросам самолетостроения на Казанском авиазаводе
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Он проведет совещание по вопросам самолетостроения и поговорит с работниками предприятия.
Также Премьер-министр проведет встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В мероприятиях поездки примут участие заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.
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