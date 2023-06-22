Мишустин проведет совещание по вопросам самолетостроения на Казанском авиазаводе

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Он проведет совещание по вопросам самолетостроения и поговорит с работниками предприятия.

Также Премьер-министр проведет встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В мероприятиях поездки примут участие заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.