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Экономика 22 июня 2023 00:17

Мишустин проведет совещание по вопросам самолетостроения на Казанском авиазаводе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Он проведет совещание по вопросам самолетостроения и поговорит с работниками предприятия.

Также Премьер-министр проведет встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В мероприятиях поездки примут участие заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

#Правительство РФ #Михаил Мишустин #Рустам Минниханов #казанский авиационный завод
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