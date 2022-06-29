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Ру Тат
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Экономика
29 июня 2022  17:52

Мишустин: Промышленная ипотека в России заработает уже этой осенью

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Программу промышленной ипотеки в России запустят уже этой осенью. За оставшееся время режим будет полностью отработан, рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин при посещении промышленного технопарка «Иксэл» во Владимирской области.

«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье», — заметил председатель российского Кабмина.

Напомним, что создание программы на ПМЭФ анонсировал Президент России Владимир Путин. Он уточнил, что воспользоваться льготными кредитами на длительные сроки смогут компании, которые планируют купить готовые площади для создания производств.

#Ипотека #Михаил Мишустин #промышленность
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