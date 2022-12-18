Мишустин продлил меры поддержки рынка труда до конца 2023 года

Правительство продлевает до конца 2023 года ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций, введенных в отношении России Западом. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о механизме, который помогает работодателям создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрировавшихся на бирже труда в поисках нового трудоустройства и устраивать профобучение сотрудников промпредприятий, находящихся под риском увольнения.

«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Например, компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест. Благодаря продлению мер поддержки в будущем году получится временно трудоустроить более 176 тыс. человек. На эти мероприятия из федерального бюджета направят более 12,8 млрд рублей.