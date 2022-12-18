news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
18 декабря 2022  08:05

Мишустин продлил меры поддержки рынка труда до конца 2023 года

news_top_970_100

Правительство продлевает до конца 2023 года ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций, введенных в отношении России Западом. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о механизме, который помогает работодателям создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрировавшихся на бирже труда в поисках нового трудоустройства и устраивать профобучение сотрудников промпредприятий, находящихся под риском увольнения.

«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство», – отмечается в пояснительной записке к документу. 

Например, компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест. Благодаря продлению мер поддержки в будущем году получится временно трудоустроить более 176 тыс. человек. На эти мероприятия из федерального бюджета направят более 12,8 млрд рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное