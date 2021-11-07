Мишустин продлил лотерею среди вакцинированных от коронавируса

В России срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от коронавируса Covid-19 продлен до конца этого года. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в сроки проведения «эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции».

«В пункте 1 слова „1 декабря 2021 г.“ заменить словами „31 декабря 2021 г.“», — говорится в постановлении Правительства.

Теперь оператор должен будет провести не два розыгрыша, а четыре. Благодаря двум дополнительным тиражам число выигравших 100 тыс. рублей увеличится с одной тысячи человек до двух тысяч.

В качестве оператора лотереи действует акционерное общество «Гознак». Акция проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», желающие участвовать в лотерее должны привиться отечественным препаратом и получить сертификат на портале госуслуг. Там же ведется и регистрация. Подробности — на сайте бонусзаздоровье.рф.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.