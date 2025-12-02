Мишустин призвал вывести Россию в лидеры по значимым сферам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал выполнить стратегическую задачу о обеспечения лидерства России в самых важных сферах. Об этом он заявил на вручении правительственных премий в области науки техники.

«Глава государства поставил задачу – укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить ее лидерство в критически значимых сферах», – сказал он

Кроме того, по словам Мишустина, Президент (РФ Владимир Путин, прим. Т-и) отметил важность совместной работы государства, бизнеса и ученых в достижении максимального результата в развитии технологий и экономики страны.