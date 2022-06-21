Мишустин призвал ускорить развитие новых транспортных коридоров

Санкции недружественных стран против России привели к нарушению логистических торговых цепочек по всему миру и сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток — Запад и Север — Юг», — сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс — один путь».

По словам Премьера, интерес к взаимодействию с ЕАЭС сейчас растет и объединению необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, а также реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном.

Мишустин также отметил важность продуктивного диалога с Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Как ранее сообщала пресс-служба Правительства России, среди основных задач — снижение зависимости приоритетных и высокотехнологичных отраслей промышленности от зарубежных поставок, запуск совместных инновационных проектов по выпуску востребованной продукции и активизацию взаимодействия по цифровой повестке.