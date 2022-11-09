Мишустин призвал усилить внимание к оснащению войск с приближением зимы

В оснащении ВС России не должно быть малозначимых моментов. От нее зависит эффективность армии, жизнь и здоровье бойцов. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Особенно важно учитывать приближение зимы при обеспечении войск. «Меняются условия жизни людей и работы техники, они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации», — подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность обратной связи между производителями военной продукции и теми, кому она предназначается. И так должно быть в отношении каждого элемента — от тяжелых вооружений до аптечек бойцов.