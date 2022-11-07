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Ру Тат
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Технологии
7 ноября 2022  12:39

Мишустин призвал «как можно скорее» разработать и выпустить отечественное ПО

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В условиях внешнего давления очень важно обеспечить технологический суверенитет России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил о том, что современный отечественный софт на рынок нужно выпускать как можно скорее, так как от этого зависит стабильность работы критически важной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса», – подчеркнул глава правительства на совещании с вице-премьерами.

По его словам, у страны есть все необходимое для решения поставленных задач в этой сфере, а главное – талантливые разработчики, которые сумеют справиться со всеми трудностями. 

Напомним, западные разработчики промышленного программного обеспечения объявили об остановке деятельности в РФ в ответ на проведение военной спецоперации на Украине, о начале которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

#Михаил Мишустин #современные технологии #антироссийские санкции
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