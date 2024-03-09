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Мишустин присвоил главе Роскомнадзора по РТ чин госсоветника второго класса
Руководителю Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрию Никитину присвоен чин государственного советника второго класса. Об этом говорится в распоряжении Правительства, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Никитину Юрию Сергеевичу — руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)», — отмечается в тексте.
Никитин, напомним, возглавляет татарстанское управление с 11 мая 2023 года. Перед этим проходил действительную военную службу в органах безопасности, а затем занимал должность директора по обеспечению бизнеса АО «Силовые машины».
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