Мишустин присвоил главе Роскомнадзора по РТ чин госсоветника второго класса

Руководителю Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрию Никитину присвоен чин государственного советника второго класса. Об этом говорится в распоряжении Правительства, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Никитину Юрию Сергеевичу — руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)», — отмечается в тексте.

Никитин, напомним, возглавляет татарстанское управление с 11 мая 2023 года. Перед этим проходил действительную военную службу в органах безопасности, а затем занимал должность директора по обеспечению бизнеса АО «Силовые машины».