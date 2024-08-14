Мишустин принял отставку главы Росмолодежи Разуваевой

Ксения Разуваева покинула должность руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Ее отставку принял Премьер-министр России Михаил Мишустин, следует из распоряжений на официальном интернет-портале правовой информации.

В своем телеграм-канале Разуваева заявила, что оставляет пост по семейным обстоятельствам. «Вызовы, которые стоят перед сферой, задачи, которые поставлены Президентом, требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», — написала она.

Врио руководителя Росмолодежи назначен Денис Аширов, ранее занимавший должность заместителя Разуваевой.