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Политика 14 августа 2024 11:47

Мишустин принял отставку главы Росмолодежи Разуваевой

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Ксения Разуваева покинула должность руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Ее отставку принял Премьер-министр России Михаил Мишустин, следует из распоряжений на официальном интернет-портале правовой информации.

В своем телеграм-канале Разуваева заявила, что оставляет пост по семейным обстоятельствам. «Вызовы, которые стоят перед сферой, задачи, которые поставлены Президентом, требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», — написала она.

Врио руководителя Росмолодежи назначен Денис Аширов, ранее занимавший должность заместителя Разуваевой.

#росмолодежь #отставка
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