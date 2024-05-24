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Михаил Мишустин прилетел в Ашхабад
Глава российского правительства Михаил Мишустин прилетел в Ашхабад – столица Туркмении. В этом городе премьер-министр поучаствует в заседании Совета глав правительств стран СНГ, пишет пресс-служба органа власти. В аэропорту гостя встретили цветами и национальными угощениями.
Отметим, что это первая зарубежная поездка Мишустина после переизбрания на должность главы правительства РФ.
Планируется, что на встрече стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе расширение партнерства в энергетике, промышленности и других областях.
Как сообщал и.о. замгенсекретаря СНГ Нурлан Сейтимов, на рассмотрение вынесут 12 вопросов. Также стороны подпишут совместные документы.
видео: t.me/government_rus
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