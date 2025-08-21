news_header_top
Общество 21 августа 2025 08:45

Мишустин приедет в Казань на форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня прибудет с рабочей поездкой в Казань, где примет участие в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщает ТАСС.

В рамках визита премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума, посвященной теме «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Кроме того, он проведет рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Сопровождать Мишустина будут вице-премьер РФ – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Мишустин традиционно участвует в работе форума: в прошлые годы он посещал Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021).

#Всероссийский форум #Михаил Мишустин #Рустам Минниханов
