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Мишустин предложил вернуть аттракционы и карусели в парки культуры и отдыха
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поделился идеей по импортозамещению атракционов в России. На выставке проектов развития туристической отрасли он предложил вернуть в малых городских парках культуры и отдыха простые горки и карусели.
«Может, элементы сделать аттракционов для малых парков. В регионах раньше были парки, парки культуры и отдыха, помните? В Подмосковье, где я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Но было же, производили. Почему сейчас нельзя начать?» – цитирует его пресс-служба Кабмина.
Председатель Правительства обратился к бенефициару группы компаний «Мантера» Александру Ткачеву, который обещал лично возглавить эту инициативу, с просьбой подумать над тем, как привлечь к этому и других инвесторов. Мишустин также пообещал дать соответствующие поручения вице-премьеру РФ – министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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