Мишустин предложил расширить практику использования национальных валют странами ЕАЭС

Странам Евразийского экономического союза необходимо ускорить переход на собственные международные расчетные механизмы, а также расширить практику использования нацвалют при расчетах с партнерами. На это на заседании ЕАЭС в Минске обратил внимание Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что в сложившейся непростой обстановке необходимо продолжить работу по созданию условий для организации нормальной работы бизнеса.

«Для этого в том числе корректируются правила единого таможенного, таможенно-тарифного, нетарифного и технического регулирования. Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговых операциях между нами и с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами», — цитирует главу российского Правительства ТАСС.

Премьер отметил, что одним из ключевых вопросов в повестке ЕАЭС остается продовольственная безопасность. Так, страны, входящие в союз, полностью обеспечивают себя необходимым продовольствием. Они продолжат проводить работу для импортозамещения, работать над созданием общего рынка продукции АПК, а также делать все, для защиты своих производителей.